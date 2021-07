"Ako sa máš?"

„You may say I'm a dreamer but I'm not the only one, I hope someday you'll join us and the world will be as one“ John Lenon – Imagine

Otázka ktorú počúvame denno-denne, od priateľov, kolegov, náhodne idúcich známych na ulici. Zo stereotypnej otázky plynú stereotypné odpovede. Dobre, fajn, ujde to, odvážnejší sú ochotný priznať, že sa dobre nemajú. Zamysleli ste sa niekedy, že túto frázu používame tak často, až sme zabudli aký má význam? Čo sa ňou vlastne chceme opýtať? Rozvíriť konverzáciu? Prejaviť záujem?

Mojou obľúbenou otázkou sa stalo “ Ako sa cítiš?“ Je to vystrelený šíp smerujúci rovno do srdca. Povedz mi ako sa cítiť, čo prežívaš? Skĺznuť po povrchu k hlbším pocitom, viac do vnútra. Dopriať si chvíľku a sám si uvedomiť, ako sa vlastne teraz cítim? Krásna veta, ktorá otvára možnosti viac sa spoznať, byť si bližší. Najmä v tejto dobe plnej napätia a podvedomého strachu potrebujeme cítiť ľudskosť viac ako inokedy. Nikto nie je rád, ak sa cíti sám a opustený, častokrát sa stáva, že sa tak cítime aj uprostred davu ľudí.

Povedz mi ako sa cítiš, zdieľaj so mnou svoj vnútorný svet, nie preto aby som to za Teba vyriešila, ale preto aby nech kráčaš po ceste tmavej alebo osvetlenej ranným slnkom si cítil, že mi na Tebe záleží, že si dokážem nájsť na Teba chvíľku a len tak sedieť a počúvať Ťa. Povedz mi ako sa cítiš v týchto dňoch a možno Ťa prekvapí, že ja sa cítim úplne rovnako. Je to zmysluplný čas, zbúrať steny okolo vlastného srdca a nechať plynúť lásku a porozumenie celým svojím bytím.

A tak sa staň ♥