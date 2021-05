Recenzia knihy ŽENY BOHOM POBOZKANÉ

"Každá z nás mala občas pocit, že ničomu nerozumie a nevie ani vlastne kým je. V tomto pocite bolo pre mňa prelomové to, že nie som sama ktorá to takto má."

Knižka Ženy Bohom pobozkané si ku mne našla cestu cez kruh sesterstva na facebooku. Zháňala ju jedna žena a zhodou okolností ju k požičaniu ponúkla aj Danka, keďže sme boli z jedného mesta rozhodla som sa využiť príležitosť a prečítať si ju. Od začiatku ma k tejto knihe čosi ťahalo, niečo čo sa logicky nedalo vysvetliť. A po pár stránkach som pochopila čo to je. SPOJENIE. Príbehy žien podobných Vám, či mne. Ktoré cez svoje zdary aj nezdary vzostupy aj pády hľadali samé seba. Hľadali spojenie k sebe. Naozaj oceňujem akým spôsobom je táto kniha písaná. Tieto ženy si dovolili ísť až ku koreňom a tam vo svojej "nahote" a zraniteľnosti ukázať samé seba. Každý príbeh je iný, ale to čo tieto ženy podľa mňa spája je vnútorná sila, uznanie samých seba aj keď sú "iné", nepredkladajú obraz dokonalosti ako im všetko od detstva do dospelosti padlo rovno z neba pod nohy, ale ukazujú svoju cestu ktorá bola jedinečná a častokrát naozaj náročná. Ak sa nemýlim táto kniha je naozaj jedinečná na slovenskom trhu, jedinečná vo svojej autenticite, nahote a prirodzenosti.

Oceňujem odvahu týchto žien, ktoré sú pre mňa inšpiráciou a aj to, že práve vďaka tejto ich odvahe robiť veci inak mi dávajú nádej, že veci nemusia byť len také ako nás to učili. Ďakujem, že ste. ♥

Moje odporúčanie: 100% - jedna z mála kníh pri ktorých máte pocit tepla a domova