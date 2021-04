Intuícia v praxi

„Na ceste k poznaniu má rozum málo čo hľadať. Príde okamih uvedomenia, nazvi to intuíciou alebo čímkoľvek, čo chceš a riešenie príde k tebe a nevieš ako alebo prečo.“ — Albert Einstein

Na malý okamih zavri oči a predstav si, že si divoké zviera žijúce v lese. Vyber si zviera ktoré Ťa najviac volá či je to zajac, vlk či jeleň alebo orol. Voľne a slobodne chodíš lesom s cieľom nájsť potravu, kde tu si na bezpečnom mieste oddýchneš, hľadáš vhodného partnera na zachovanie svojho rodu. Riadiš sa zákonmi prírody, čo je pre Teba väčšie od toho ujdeš v snahe prežiť, čo je choré to necháš na pokoji, čo je lákavé ale má to okolo seba ostne to necháš tak, začo sa musíš „pobiť“ robíš to najlepšie ako vieš. Tvoja divokosť v srdci je tvojou prirodzenosťou, koluje ti v žilách a ani o tom nemusíš rozmýšľať. Žiadne včera, žiadne zajtra. Len tu a teraz. Zákon prírody tu vládne spravodlivou rukou a tak čo sa narodí, musí aj zomrieť. Je to jediná skutočná pravda. A teraz si predstav, že o túto slobodu prídeš. Zavrú ťa do klietky, dajú ti obojok a náhubok.

Aký je to pocit ?

Choď do svojho srdca a precíť aký je to pocit načúvať vlastnej divokosti v tejto situácií. Žiadne slová len pocit.

To vnútorné volanie, múdrosť ten POCIT jasnosti a istoty - je tvoja intuícia.

Ty cítiš – vieš – konáš.

A to je poznanie ktoré sa roky rokúce snažia v nás potlačiť, je to mystérium ktoré sa nedá vtlačiť do tabuliek a štatistík, je to odpoveď na tvoje otázky, je to esencia každej bytosti, je to prirodzený inštinkt s ktorým sa rodíme.