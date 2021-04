Vhľady o jedle a prístupe k sebe

Nedá sa neexistuje. To len ty to zatiaľ nevieš, ale môžeš sa to naučiť ak budeš chcieť. - citát od človeka ktorý vedel ako žiť

Posledných pár dní som po tomto svete chodila ako pozorovateľ, zastavovala som sa vždy keď som to potrebovala, sedela na terase a počúvala spev vtákov, vnímala že človek v meste, naozaj nikdy nie je sám. Keď som bola u rodičov na dedine sedela v drevenom domčeku uprostred obrovského poľa a kde tu prebehla srnka alebo zajac. Ani tu som nebola sama. Bolo to naozaj užitočné len sedieť a byť, vnímať. Viedla som rozhovory sama so sebou, s Bohom, s prírodou. Verím, že práve pre toto vnútorne zastavenie sa, mi v ten deň prišiel do cesty človek, ktorého som poznala roky, ale až zmena ktorou prešiel so mnou zarezonovala na takej úrovni, že sme si mali čo odovzdať, jednoducho sme boli naladený na rovnakej vibračnej frekvencií a mala som pocit, že ani nemusím niektoré vety dokončiť, jednoducho presne vedel, cítil a vnímal o čom hovorím a naopak. A však celá ta zmena nebola len na úrovni slovnej, ja som to videla v jeho činoch a to ma inšpirovalo. Pre mňa osobne to bolo otvorenie dverí príležitostí, niečo ako keď s Vami niekto zatrasie keď spíte. A tak sa rozbehol prirodzený vnútorný proces. Proces ktorý som začala robiť nie pre druhých, ale konečne pre seba. Ako prvé som intuitívne začala vnímať chuť jedla. Naozaj sa zastaviť a precítiť čo jem, akú to ma chuť a hlavne AKÝ mam z toho pocit. Je to 4-tý deň a ukázalo sa, že som absolútne vyradila z jedálnička mäso. Sama od seba som vnútorne cítila, že s tým neladím. Do teraz som zjedla čo prišlo, dobrým rezňom som nikdy nepovedala nie a bezmyšlienkovo som to do seba napchala. A odrazu po prežití tej chuti, som mala pocit že jem ľudské mäso. Niečo čo má pocity, niečo čo dýcha, niečo čo je veľmi podobné mne samej. Prišlo mi z toho zle. Tak som si povedala že nemá absolútne žiadny význam ísť sama proti sebe. Zhodou okolností som si pred týždňom robila očistu čriev. Telo sa potrebovalo jednoducho vyčistiť. Ak by ste mali záujem, prikladám link podľa ktoré som to vyskúšala ja.

Šankprakšalána – črevná sprcha i osvieženie tráviaceho traktu - Joga pre Zdravie

Pocity? Skvelé. Dokonale sa spoľahnúť na múdrosť tela, odpojiť myseľ a s ňou očakávania, strachy, len sa nechať viesť vnútornými pocitmi. Moja osobná skúsenosť bola veľmi pozitívna, vnútorne som sa vyladila na pocit čistoty, pustila som všetko a ako podľa hodiniek som cca za hodinku a pol mala pocit, že som sa práve narodila. Čistá a ľahká.

V živote je podľa mňa dosť podstatné vyberať si veci podľa vnútorného pocitu, nechať sa ním niekedy viesť a nevenovať toľko pozornosti myšlienkam, ktoré nás chcú od týchto vecí odrádzať. Presne tie otravné typu "čo si budú o Tebe myslieť?“, takto sa „dobré“ dievča nesprávala, musíš – mala by si atď. Trošku sa zastaviť, spomaliť dych, upokojiť sa a počúvať ten hlas vo vnútri. Kto som? Čo vlastne sledujem týmto správaním?

Niekedy keď sa človek rozhodne pre vnútornú zmenu, vnímam to ako prestavbu. Skúšať čo s nami ladí, čo nám robí dobre, čo zas nie. Niekedy je dobré keď v sebe opäť nájdeme tú detskú hravosť a zvedavosť a s dôverou v seba a láskou v srdci kráčame po tomto svete, stačí sa rozhodnúť.

S láskou MAYSA