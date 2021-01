Stratený čip a ružová kačka

„Až pokým si neuvedomíme silu a vplyv nášho podvedomia, bude kontrolovať náš život a my to budeme nazývať OSUD.“ – Carl Jung

Nasledujúcich pár riadkov venujem všetkým ktorý sa dokážu preniesť za hranice logiky, za pevné hranice niečoho čo bolo vytvorené spoločnosťou. /pozn. autora – Osho „Spoločnosť neexistuje, existujú len jednotlivci. Už ste niekedy stretli islam alebo kresťanstvo? Vždy stretávate len jedincov“./

Poviem Vám príbeh z bežného života, môj priateľ Michal nedokázal pár dni nájsť čip od práce, keď mi to spomínal raz ráno jediné čo som počula bolo „NEVIEM SI SPOMENÚŤ“. Na chvíľku som sa zastavila a spomenula si na článok o našich nevedomých reakciách, slovách a myšlienkach. Presne tie, ktoré plynú bez toho aby sme rozmýšľali nad ich významom. Tak som mu poradila aby skúsil pozmeniť vetu na VIEM SI SPOMENÚŤ kde som ho dal, dnes ho nájdem. Vôbec ma neprekvapilo, že mi v priebehu dňa prišla správa s textom: „ našiel som čip.“ Niekto si povie ale to je náhoda a aby som dokázala aj jemu a potvrdila aj sebe to čo som tušila, že náhody neexistujú navrhla som mu aby myslel na ružovú kačku, aby si jasne a vedomovo povedal že tú ružovú kačku uvidí. Tento krát si vesmír dal načas, mať dôveru a byť trpezlivý je dôležitá a podstatná vlastnosť, dá sa povedať, že je to istý druh prežitku. Na druhý deň mi medzi rečou spomenul, že vážne tú ružovú kačku videl. Náhoda? :-)

Poslednú dobu venujem dosť veľa času vnútornej práci, nadviazanie kontaktu s s podvedomím, kľúč k sebe, objavenie skrytej časti nášho JA, ktoré ma obrovský vplyv na naše životy. Vravel o tom Freud či Jung, každý však svojim jazykom. Práve som si spomenula na video od Michala Drienika, kde presne na túto tému natočil video, tak ak máte chuť sa trošku zahrať nech sa páči: https://www.youtube.com/watch?v=sEkJVB1qoW4

Mojim zámerom je pozdvihnúť kolektívne vedomie ľudstva, s čistým zámerom verím, že aj vy dokážete svoj život chytiť pevne do rúk a vydať sa na dobrodružnú cestu kde neexistujú hranice, ak prekročíte logiku a dokážete veriť veciam ktoré môžu byť pre náš analytický rozum mätúce. Doba je vhodná, dokonca si dovolím tvrdiť, že nikdy nebola vhodnejšia. Verím, že dokážete žiť svoj život naplno, vedome a hlavne spokojne. Na každú otázku ktorú máte nájdete aj odpoveď, v sebe. Stačí sa rozhodnúť. Dlhý čas som verila, že vždy nájdem odpovede v rôznych knihách, na prednáškach „ezoterických“ majstrov, na kurze jógy, v ženských kruhoch, ... Pre mňa osobne sú to však len akési „barličky“ ( čo mne nepomohlo, neznamená že nemusí Vám). Táto doba dnes ponúka priestor každému predať hocičo, hoc aj tatranský vzduch v plechovke v „dobrej“ viere že má zázračnú moc. Možno má, ale nemusí ma to stáť 150€. Chcem tým povedať, že je skvelé ak si rozširujeme obzory niečím novým a nepoznaným ale vždy treba stáť nohami na zemi a byť k sebe pravdivý. Naozaj verím tomu, že ten druhý má o niečo „magickejšie“ schopnosti ako ja? Vedia druhý niečo čo mne uniká? Zastav sa človek a dýchaj. V našom vnútri sa skrýva oveľa viac ako si myslíme.

„Staré myšlienky a vzorce opadnú ako lístie na jeseň, zem pokryje biela upokojujúca snehová prikrývka a v pokoji môže človek rozjímať sám v sebe, na jar zasadí semienka nových myšlienok a v lete si bude užívať ich plody. Kolobeh života je až príliš úzko spätý s prírodou, na chvíľku sme sa odpojili od vnútornej múdrosti a poznania, je čas vrátiť sa k sebe. Prekročiť hranice logiky aby človek spoznal, že za jej bránami je ďalší svet. Zastaviť sa a načúvať sám sebe, tam je skutočné poznanie.“

Maysa