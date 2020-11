Rozprávkový chodník škriatka Mikluša

Už pár rokov sa snažím nájsť odpoveď na otázku "kto som", spája sa mi s touto otázkou príbeh ktorý sa odohrával na letisku. Mladý muž si skrátil cestu k letiskovej kontrole a však (ne)vedomo obehol pár ľudí, zamestnankyni letiska to nedalo a slušne ho vyzvala aby sa vrátil na koniec, pán na ňu nemilosrdne pozrel a nahnevaným tónom sa jej opýtal: " Vy viete kto ja som?". Vzala do rúk mikrofón a na celú halu sa opýtala: " Prosím Vás môžete niekto pomôcť tomuto pánovi? On nevie kto je." :-)